Близько 27 кораблів, завантажених зерном, покинули українські чорноморські порти з 1 серпня згідно з експортною угодою, укладеною за посередництва ООН і Туреччини, яка заклала, як заявив міністр оборони Туреччини у своїй промові, "основу для постійного мирного середовища".

Про це інформує CNN.

“З 1 серпня загалом 53 судна відпливли для вантажів зерна, 27 з яких вийшли з українських портів”, — сказав Хулусі Акар у Стамбульському спільному координаційному центрі (СКЦ) разом із Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем.

Центр складається з представників Росії, України, Туреччини та ООН, які контролюють чорноморський експорт українського зерна та добрив.

“Ми знаходимося на початку набагато більш тривалого процесу, але ви вже продемонстрували потенціал цієї критично важливої ​​для світу угоди”, — додав Гутерреш.

Проривна угода, укладена за посередництва ООН і Туреччини та підписана представниками Росії та України в липні, обіцяла розблокувати порти на Чорному морі, щоб забезпечити безпечний прохід зернових і олійних культур за маршрутами, визначеними українськими лоцманами, щоб уникнути мін.

Продовольча криза

Угода відбулася після місяців дипломатії та викликала надії в усьому світі після того, як блокада Росією українських портів підштовхнула ціни на зернові товари до рекордно високого рівня цього року, оскільки понад 20 мільйонів метричних тонн української пшениці та кукурудзи залишилися в Одесі.

Після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським і президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у Львові в четвер Гутерреш заявив, що є ознаки того, що світові продовольчі ринки починають стабілізуватися після угоди.

Пізніше він закликав розвинені країни допомогти країнам, що розвиваються, купувати зерно. “Переміщення зерна не має великого значення для країн, які не можуть собі це дозволити”, — сказав Гутерреш у п’ятницю в Одесі.

“Настав час масової та щедрої підтримки, щоб країни, що розвиваються, могли купувати продовольство в цьому та інших портах — і люди могли його купувати. Країни, що розвиваються, потребують доступу до фінансування — зараз. Їм потрібно полегшення боргів — зараз. Їм потрібні ресурси інвестувати у своїх людей зараз”, – додав він.

За даними Всесвітньої продовольчої програми (ВПП), глобальний голод різко зріс: зі 135 мільйонів людей, які відчували гостру нестачу їжі у 2019 році, до 345 мільйонів у 2022 році. Він включає “50 мільйонів людей у ​​45 країнах, у двері яких стукає голод”, – заявив 20 липня виконавчий директор ВПП Девід Бізлі Комітету у закордонних справах Палати представників, закликаючи інші країни-донори, як-от країни Перської затоки, втрутитись у справу “відвернення катастрофи”.

Сьогоднішня криза набагато гірша за попередні стрибки цін на продовольство з 2007 по 2008 рік і з 2010 по 2012 рік, які спровокували заворушення по всьому світу, включаючи революції на Близькому Сході.

Експерти з продовольчої безпеки попередили про величезний геополітичний ризик, якщо не вжити заходів. Цього року вже спостерігалася політична дестабілізація в “Шрі-Ланці, Малі, Чаді, Буркіна-Фасо, заворушення та протести, що відбуваються в Кенії, Перу, Пакистані, Індонезії… це лише ознаки того, що все буде ще гірше”, — сказав Бізлі.