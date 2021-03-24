Про її смерть повідомив драматург Павло Ар’є у Facebook.

Також про смерть Липківської написав журналіст і театральний і кінокритик Олег Вергеліс.

“Не стало Ані Липківської. Наслідки жахливої “корони”. Не віриться. І неможливо змиритися з трагічними обставинами цього жахливого часу і цього несправедливо буття. Аня Липківська – камертон нашого театрального життя, талановитий театральний критик, порядна і добра людина, професіонал високої якості, учениця Валентини Ігорівни Заболотної. Її тексти в журналі “Український театр” в 80-90-ті роки були і для мене кафедрою театральної критики, її тексти вчили щиро любити та об’єктивно аналізувати театральний процес в Україні”, – написав він.