Про це сповіщає The Wall Street Journal.
Російський бізнесмен, одна з ключових фігур в російсько-українській інформаційній війні Євген Пригожин визнав ефективність українських військ у Бахмутській битві в заяві, опублікованій його пресслужбою у четвер, 19 січня.
“Нам є чому в них повчитися”, — заявив очільник ПВК “Вагнер”.
Повідомляється, що для того, щоб зігрітися у бою, український піхотинець Кирило Молчанов звернувся до “окопних свічок” — порожніх банок від їжі, запакованих картоном, — які допомогли йому обігріти прифронтовий бліндаж.
- Кремль продовжує публічно спростовувати заяви очільника ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина про те, що вагнерівці несуть виключну відповідальність за захоплення Соледара Донецької області.
- 13 січня міноборони РФ оголосило про захоплення Соледара на Донеччині, не відзначивши участі найманців ПВК “Вагнер” у боях. Це, зазначили в Інституті вивчення війни, посилило конфлікт між офіційним оборонним відомством та очільником вагнерівців Євгеном Пригожиним.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що бої захисників України за Соледар та Бахмут у Донецькій області демонструють важливість посилення військової підтримки з боку союзників.
- За інформацією американської аналітичної агенції “Інститут вивчення війни”, очільник приватної військової компанії (ПВК) “Вагнер” Євген Пригожин зацікавлений у видобуванні корисних копалин, родовища яких знаходяться під Бахмутом (Донецька область).