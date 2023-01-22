Зимова погода може ускладнити маскування та цілевказівки для російських військ. Євген Пригожин закликає армію РФ повчитися в українських військових, які використовують "окопні свічки" при низькій температурі повітря.

Про це сповіщає The Wall Street Journal.

Російський бізнесмен, одна з ключових фігур в російсько-українській інформаційній війні Євген Пригожин визнав ефективність українських військ у Бахмутській битві в заяві, опублікованій його пресслужбою у четвер, 19 січня.

“Нам є чому в них повчитися”, — заявив очільник ПВК “Вагнер”.

Повідомляється, що для того, щоб зігрітися у бою, український піхотинець Кирило Молчанов звернувся до “окопних свічок” — порожніх банок від їжі, запакованих картоном, — які допомогли йому обігріти прифронтовий бліндаж.