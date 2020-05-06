Збройні сили України піднялися на дві позиції у міжнародному рейтингу Global Firepower.

Про це повідомляється на сайті організації.

Так, експерти Global Firepower поставили Збройні сили України на 27 місце серед 138 країн. Роком раніше наша армія займала 29 місце серед 137 країн.

При цьому серед європейських країн Україна знаходиться на 9-му місці з 50.

У ТОП-5 найсильніших армій світу входять США, Росія, Китай, Індія і Японія. В кінці рейтингу – Сьєра-Леоне, Суринам, Сомалі, Ліберія і Бутан.

У Європі найсильніша армія у Франції, Британії та Італії. Останні місця посіли Словенія, Латвія та Естонія.

Експерти Global Firepower відзначають, що в Україні тривають військові дії, але при цьому армія продовжує підвищувати свою обороноздатність.

При складанні рейтингу експерти враховують 55 показників, серед яких озброєння, війська, техніка, чисельність, транспортна інфраструктура, військовий бюджет та ін.