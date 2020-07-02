Про це повідомила пресслужба компанії в Facebook.

Уточнюється, що компанією скасовані рейси із Запоріжжя до Мінська, які повинні були здійснюватися з 17 по 31 липня.

При цьому на даний момент авіаперевізник не називає точних дат відновлення авіасполучення з Мінськом.

Пасажирів, що мають авіаквитки на скасовані рейси, ми просимо звернутися в контактний центр авіакомпанії, або в туристичне агентство, де куплявся авіаквиток, для врегулювання питань повернення коштів, або перенесення вильоту на більш пізню дату, сказано в повідомленні.