Про це повідомила прес–служба компанії в Facebook.
Уточнюється, що компанією скасовані рейси із Запоріжжя до Мінська, які повинні були здійснюватися з 17 по 31 липня.
При цьому на даний момент авіаперевізник не називає точних дат відновлення авіасполучення з Мінськом.
“Пасажирів, що мають авіаквитки на скасовані рейси, ми просимо звернутися в контактний центр авіакомпанії, або в туристичне агентство, де куплявся авіаквиток, для врегулювання питань повернення коштів, або перенесення вильоту на більш пізню дату“, – сказано в повідомленні.
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