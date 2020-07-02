Українська авіакомпанія "Мотор січ" скасувала рейси в Білорусь через епідемію коронавірусу.

Про це повідомила прес–служба компанії в Facebook.

Уточнюється, що компанією скасовані рейси із Запоріжжя до Мінська, які повинні були здійснюватися з 17 по 31 липня.

При цьому на даний момент авіаперевізник не називає точних дат відновлення авіасполучення з Мінськом.

“Пасажирів, що мають авіаквитки на скасовані рейси, ми просимо звернутися в контактний центр авіакомпанії, або в туристичне агентство, де куплявся авіаквиток, для врегулювання питань повернення коштів, або перенесення вильоту на більш пізню дату“, – сказано в повідомленні.