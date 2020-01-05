Українська біатлоністка Олена Підгрушна 4 січня завоювала золото Кубка Австрії, який проходив в Хохфільцені.

Про це повідомляє biathlon.com.ua.

У перший день змагань пройшла суперкоротка індивідуальна гонка – п’ять кіл по одному кілометру і 15 секунд штрафу за кожен промах.

Підгрушна жодного разу не промахнулася і випередила австрійку Катарину Іннерхофер на 5,5 секунди. Третьою стала також представниця Австрії Дуня Здуч.

У гонці взяли участь ще дві українські біатлоністки: Валентина Семеренко з двома промахами фінішувала дев’ятою, а Віта Семеренко з хвилиною штрафу закінчила гонку на 10-й позиції.

Українки виступають на Кубку Австрії в рамках підготовки до наступних етапів Кубка світу і Кубка IBU.

Четвертий етап Кубка світу з біатлону пройде з 9-го по 12 січня в німецькому Оберхофі.