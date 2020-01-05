Про це повідомляє biathlon.com.ua.
У перший день змагань пройшла суперкоротка індивідуальна гонка – п’ять кіл по одному кілометру і 15 секунд штрафу за кожен промах.
Підгрушна жодного разу не промахнулася і випередила австрійку Катарину Іннерхофер на 5,5 секунди. Третьою стала також представниця Австрії Дуня Здуч.
У гонці взяли участь ще дві українські біатлоністки: Валентина Семеренко з двома промахами фінішувала дев’ятою, а Віта Семеренко з хвилиною штрафу закінчила гонку на 10-й позиції.
Українки виступають на Кубку Австрії в рамках підготовки до наступних етапів Кубка світу і Кубка IBU.
Четвертий етап Кубка світу з біатлону пройде з 9-го по 12 січня в німецькому Оберхофі.
- Українські біатлоністи сьогодні завоювали три медалі – дві бронзові і срібну – на літньому чемпіонаті світу, який проходив в білоруських Раубічах.