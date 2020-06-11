Українська делегація зустрілася з російською стороною Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі в Мінську.

Про це повідомили в прес-службі Офісу Президента України.

У четвер, 11 червня, делегація України у Тристоронній контактній групі по врегулюванню ситуації на Донбасі під час робочого візиту до Білорусі провела в Мінську зустріч з російською делегацією.

Метою зустрічі, як повідомили в Офісі Президента, було “обговорення підвищення ефективності роботи групи”.

“Зустріч відбулася в межах виконання домовленостей лідерів “нормандського формату” та у продовження зустрічей української делегації в Берліні 2 червня й напередодні робочої поїздки української делегації в Париж 12 червня”, — наголосили в Офісі Глави держави.

Деталі проведення зустрічі та її підсумки не повідомляються.

У середу, 10 червня, відбулося чергове засідання ТКГ. Українська сторона на засіданні Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі 10 червня поінформувала учасників консультацій, що радники української делегації — представники ОРДЛО України братимуть участь в роботі груп ТКГ і в форматі ТКГ на постійній основі.