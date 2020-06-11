Про це повідомили в прес-службі Офісу Президента України.
У четвер, 11 червня, делегація України у Тристоронній контактній групі по врегулюванню ситуації на Донбасі під час робочого візиту до Білорусі провела в Мінську зустріч з російською делегацією.
Метою зустрічі, як повідомили в Офісі Президента, було “обговорення підвищення ефективності роботи групи”.
“Зустріч відбулася в межах виконання домовленостей лідерів “нормандського формату” та у продовження зустрічей української делегації в Берліні 2 червня й напередодні робочої поїздки української делегації в Париж 12 червня”, — наголосили в Офісі Глави держави.
Деталі проведення зустрічі та її підсумки не повідомляються.
У середу, 10 червня, відбулося чергове засідання ТКГ. Українська сторона на засіданні Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі 10 червня поінформувала учасників консультацій, що радники української делегації — представники ОРДЛО України братимуть участь в роботі груп ТКГ і в форматі ТКГ на постійній основі.
- Нагадаємо, раніше в Мережі з’явився узгоджений у Мінську документ про створення “консультативної ради” з представниками ОРДЛО (окремих районів Донецької та Луганської областей). Відповідно до зазначеного документа, новоствореним органом фактично зафіксується суб’єктність ОРДЛО, а Росія виступатиме в статусі гаранта-спостерігача, нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ. Він був підписаний керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком та представник України в Тристоронньої контактній групі Леонідом Кучмою.
- Керівник Офісу президента Андрій Єрмак запевняв, що консультативна рада в ТКГ, у складі якої будуть представники ОРДЛО, виконуватиме виключно дорадчі функції.
- Він також розповів, хто зможе представляти Донбас в “консультативній раді” в рамках Тристоронньої контактної групи в Мінську.