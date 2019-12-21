Про це поінформували в прес-службі Державного агентства України з питань кіно.

Режисером фільму є Валентин Васянович. Стрічка була створена за підтримки Держкіно.

У програмі фестивалю було представлено понад 120 фільмів, переважно французьких прем’єр, 10 із яких змагалися за Гран-прі фестивалю.

“Драма “Атлантида” є історією про майбутню перемогу у війні з Росією. Цей фільм – про судоми перед остаточною руйнацією міфу індустріального Донбасу: як на рівні промислового ландшафту, так і, насамперед, – у людському вимірі”, – відзначають в Держкіно.

Васянович працював над фільмом як автор сценарію, режисер, оператор і продюсер. Продюсерами також виступили Ія Мислицька та Володимир Яценко.

Кінопроєкт драми “Атлантида” став одним із переможців дев’ятого конкурсного відбору Держкіно і отримав державну фінансову підтримку розміром 20 млн 835 тис. грн. при загальній вартості виробництва фільму 41 млн 835 тис. грн.

Світова прем’єра фільму відбулася в офіційній конкурсній програмі 76-го Венеціанського міжнародного кінофестивалю “Горизонти”, де стрічка здобула перемогу – Orizzonti Award for Best Film.

11-й фестиваль європейського кіно Les Arcs Film Festival проходив із 14 по 21 грудня на гірськолижному курорті Лез Арк у Франції.