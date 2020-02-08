Про це поінформували в Національному олімпійському комітеті України.

“Дві медалі приніс Україні перший день турніру серії “Grand Slam” у Парижі. Дарія Білодід (до 48 кг) здобула “золото”! Георгій Зантарая виборов “бронзу”, перемігши у вирішальній сутичці молодшого товариша по команді Богдана Ядова (до 66 кг)”, – зазначається в повідомленні.

Як інформує видання Хsport, Білодід у вирішальній сутичці турніру зустрілася з переможницею юніорського чемпіонату світу-2019 японкою Ваканою Кога. Українка отримала два попередження, але фатального третього не допустила і в підсумку здобула другу в кар’єрі перемогу на турнірі в Парижі.

Таким чином, Білодід довела серію перемог до 18 підряд (включаючи перемоги на чотирьох турнірах – Париж, Абу-Дабі, чемпіонат світу і Європейські ігри/чемпіонат Європи).

У той же час Георгій Зантарая дійшов до півфіналу, де поступився срібному призеру чемпіонату світу-2019 корейцеві Кім Нім Хвану. Згодом українець боровся за “бронзу” зі своїм співвітчизником Богданом Ядовим і переміг.