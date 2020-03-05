Про це поінформували в Національній федерації фехтування України.

Відзначається, що Харлан – перша українка, яка стала прототипом для Barbie.

Лялька-фехтувальниця увійшла до серії Role Models, яку американська компанія Mattel почала випускати два роки тому: до 60-ї річниці існування бренду Barbie і Міжнародного дня жінок.

“Головна мета колекції – звернути увагу суспільства на досягнення успішних у різних сферах жінок та заохотити всіх дівчат світу на реалізацію подібних цілей”, – наголошується в повідомленні.

Згідно з інформацією на сайті Mattel, кожна з ляльок серії Role Models – прототип успішної жінки зі сфери спорту, культури, мистецтва, моделінгу, науки і так далі. Творці колекції хочуть надихнути “якомога більше дівчат”.

“Ми знайомимо дівчат з історіями жінок з усіх прошарків суспільства, щоб показати їм, що вони можуть стати ким завгодно”, – наголошують у Mattel.

Крім Харлан, прототипами для колекції стали художниця Фріда Кало, піонер авіації Амелія Ерхарт, японська тенісистка Наомі Осака та інші.

“Будучи маленькою дівчинкою, я завжди мріяла про свою ляльку Barbie. І вона у мене була, як і у більшості дівчаток. Але я навіть і подумати не могла, що колись сама стану лялькою Barbie! Шалено рада, що змогла мотивувати легендарний бренд для створення цієї красуні”, – написала Ольга Харлан у своєму Instagram.

ДОВІДКА. Ольга Харлан – українська фехтувальниця на шаблях, олімпійська чемпіонка 2008 року, шестикратна чемпіонка світу і восьмикратна чемпіонка Європи, чемпіонка Європейських ігор, бронзовий призер Олімпіади 2012 року, заслужений майстер спорту України.