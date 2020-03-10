Економіст Володимир Компанієць заявив, що на даний момент українська економіка зовсім не готова до світової кризи.

Про це він заявив у коментарі #Буквам.

“Мало хто знає, але під час останньої світової кризи в 2008 році Україна зазнала найбільше падіння економіки в світі, можу сказати, що ми можемо з великою ймовірністю повторити це “досягнення” і бути серед найгірших країн в разі настання світової кризи. Так як на даний момент українська економіка зовсім неготова до світової кризи”, – заявив Компанієць.

За його словами, українцям потрібно бути готовими до девальвації гривні.

“В першу чергу потрібно бути готовими до девальвації гривні, і в разі настання світової кризи, то до падіння виробництва, скорочень і банкрутств деяких підприємств/організацій. Я рекомендую всім людям формувати свій особистий резервний фонд в розмірі шестимісячних витрат”, – порадив економіст.

На запитання, чи варто українцям купувати валюту, Компанієць відповів, що вже давно перевів всі свої заощадження в іноземну валюту.

“Я не знаю, і ніхто цього не знає, але я особисто вже давно перевів всі свої заощадження в іноземну валюту”, – зазначив ксперт.