Українська компанія Radioaktive Film виграла премію Shots Awards 2020 за рекламу навушників AirPods для Apple.

Про це повідомляється на офіційному сайті премії.

Уточнюється, що в номінації “найкраща телевізійна реклама року”, яка триває понад хвилину, здобула перемогу американська компанія Pulse Films. При цьому, реклама знімалася в Києві, а за виробництво в Україні відповідала українська компанія Radioaktive Film.

У відеоролику герой скаче на батутах до міста. При цьому в компанії стверджують, що знімали рекламу із залученням акробатів, але без спецефектів.