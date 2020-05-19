Про це повідомляється на офіційному сайті премії.

Уточнюється, що в номінації “найкраща телевізійна реклама року”, яка триває понад хвилину, здобула перемогу американська компанія Pulse Films. При цьому,  реклама знімалася в Києві, а за виробництво в Україні відповідала українська компанія Radioaktive Film.

У відеоролику герой скаче на батутах до міста. При цьому в компанії стверджують, що знімали рекламу із залученням акробатів, але без спецефектів.

Раніше компанія Radioaktive Film знімала кліпи для всесвітньо відомих виконавців , Coldplay, Twenty One Pilots, DJ Shadow, Hurts, Years & Years, Tame Impala, Foals і співпрацювала з українськими Океан Ельзи” і ONUKA.
  • Раніше компанія Apple презентувала дебютний тизер нового документального проекту Спайка Джонза “Історія Beastie Boys”.