Про це поінформували в Національному олімпійському комітеті України.
“Вітаємо українську легкоатлетку Ярославу Магучіх з перемогою у секторі для стрибків у висоту на міжнародному турнірі Karsten Warholm International у місті Ульстейнвік (Норвегія)”, – відзначили в НОК.
Відомо, що українка показала результат 1,96 м.
Друге місце посіла шведка Софі Ског, а третє — норвежка Тоньє Ангельсен, яким підкорилася висота 1,88, повідомляє Sport.ua.
Як поінформували у Федерації легкої атлетики України, Магучіх завершила переможну серію зимового сезону змаганнями Karsten Warholm International в Норвегії. Українка виграла всі без винятку турніри, в яких брала участь.
- 15 лютого 18-річна українська легкоатлетка Ярослава Магучіх здобула перемогу на світовому турнірі World Athletics Indoor Tour у Глазго.
- У січні 18-річна українська легкоатлетка Ярослава Магучіх встановила юніорський світовий рекорд у стрибках у висоту в приміщенні.
- У жовтні минулого року Ярослава Магучіх завоювала “срібло” чемпіонату світу-2019 в Досі (Катар) у стрибках у висоту, встановивши рекорд серед спортсменок до 20 років. Вона здолала висоту в 2,04 метра.