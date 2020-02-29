Про це поінформували в Національному олімпійському комітеті України.

“Вітаємо українську легкоатлетку Ярославу Магучіх з перемогою у секторі для стрибків у висоту на міжнародному турнірі Karsten Warholm International у місті Ульстейнвік (Норвегія)”, – відзначили в НОК.

Відомо, що українка показала результат 1,96 м.

Друге місце посіла шведка Софі Ског, а третє — норвежка Тоньє Ангельсен, яким підкорилася висота 1,88, повідомляє Sport.ua.

Як поінформували у Федерації легкої атлетики України, Магучіх завершила переможну серію зимового сезону змаганнями Karsten Warholm International в Норвегії. Українка виграла всі без винятку турніри, в яких брала участь.