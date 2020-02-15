Про це свідчить інформація на сайті змагань.

Українка вже виграла обидва старти серії. Так, 31 січня в німецькому Карлсруе Магучіх перемогла з юніорських світовим рекордом в приміщенні – 2,02 метра.

Сьогодні ж для перемоги українці було достатньо подолати планку в 1,93 м. Друге місце зі стрибків у висоту зайняла британка Бетан Партрідж з результатом 1,90 м. На третьому місці – представниця Литви Айріне Пальшіте.

Варто відзначити, що раніше Магучіх також перемагала на Меморіалі Дем’янюка у Львові, в німецьких Котбусі, Карлсруе і на змаганнях у Словаччині.

У січні 18-річна українська легкоатлетка Ярослава Магучіх встановила юніорський світовий рекорд у стрибках у висоту в приміщенні.

У жовтні минулого року Ярослава Магучіх завоювала “срібло” чемпіонату світу-2019 в Досі (Катар) у стрибках у висоту, встановивши рекорд серед спортсменок до 20 років. Вона подолала висоту в 2,04 метра.

Ярослава Магучіх виграла премію Європейської легкоатлетичної асоціації (EAA) “Зірка, яка сходить” за підсумками 2019 року. Крім того, вона стала найкращою молодою легкоатлеткою світу в 2019 році.