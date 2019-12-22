Український фільм "Плем'я" режисера Мирослава Слабошпицького включений до ТОП-50 кращих стрічок десятиліття за версією американського журналу Rolling Stone.

Про це повідомляється на сайті видання.

Українська стрічка зайняла 48 позицію, випередивши фільм Квентіна Тарантіно “Одного разу в Голлівуді” (49) і “Чорну пантеру” Райана Куглера (50).

“Плем’я” (The Tribe) – дебютна картина Мирослава Слабошпицького в повнометражному кіно. Вона була знята в копродукції з Нідерландами.

Це соціальна драма, в якій розповідається про адаптацію підлітка з проблемами слуху до складних умов ієрархічного становлення в інтернатському кримінальному угрупованні.

Дія фільму відбувається в інтернаті для людей із вадами слуху, куди потрапляє головний герой Сергій. Там діє кримінальна організація “Плем’я”. Намагаючись вписатися в місцеву ієрархію, Сергій бере участь у кількох пограбуваннях. Однак кохання до дівчини Ані змушує його порушити неписані закони племені.

Фільм є своєрідним кіноекспериментом: він повністю знятий мовою жестів – без субтитрів і закадрового тексту. Світова прем’єра стрічки відбулася у травні 2014 року на Канському кінофестивалі.

Укладачі кінорейтингу охарактеризували фільм як “задушливо-напружений дебют” і як картину “з найбільш інноваційним використанням сенсорної депривації” (депривація – часткове або повне позбавлення органів почуттів зовнішнього впливу).

Стрічка “Плем’я” отримала три нагороди Канського кінофестивалю в 2014 році, а також була показана в програмі більш ніж 100 світових кінофестивалів.

До ТОП-50 кращих фільмів десятиліття включені найрізноманітніші кіножанри: блокбастери, артхаусні фільми, незалежне кіно та інш.

На першій сходинці розташувався американський драматичний фільм, знятий Баррі Дженкінсом, “Місячне сяйво”.

ТОП-10 найкращих фільмів десятиліття за версією Rolling Stone виглядає наступним чином:

1. Місячне сяйво / Moonlight, 2016

2. Соціальна мережа / The Social Network 2010

3. Корпорація “Святі мотори” / Holy Motors, 2012

4. Юність / Boyhood, 2014

5. Пастка / Get Out 2017

6. Тоні Ердманн / Toni Erdmann, 2016

7. Майстер / The Master, 2012

8. Рома / Roma, 2018

9. Шалений Макс: Дорога гніву / Mad Max: Fury Road, 2015

10. Керол / Carol, 2015

Із повним списком кращих фільмів десятиліття можна ознайомитися на сайті видання.