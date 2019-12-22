Про це повідомляється на сайті видання.
Українська стрічка зайняла 48 позицію, випередивши фільм Квентіна Тарантіно “Одного разу в Голлівуді” (49) і “Чорну пантеру” Райана Куглера (50).
“Плем’я” (The Tribe) – дебютна картина Мирослава Слабошпицького в повнометражному кіно. Вона була знята в копродукції з Нідерландами.
Це соціальна драма, в якій розповідається про адаптацію підлітка з проблемами слуху до складних умов ієрархічного становлення в інтернатському кримінальному угрупованні.
Дія фільму відбувається в інтернаті для людей із вадами слуху, куди потрапляє головний герой Сергій. Там діє кримінальна організація “Плем’я”. Намагаючись вписатися в місцеву ієрархію, Сергій бере участь у кількох пограбуваннях. Однак кохання до дівчини Ані змушує його порушити неписані закони племені.
Фільм є своєрідним кіноекспериментом: він повністю знятий мовою жестів – без субтитрів і закадрового тексту. Світова прем’єра стрічки відбулася у травні 2014 року на Канському кінофестивалі.
Укладачі кінорейтингу охарактеризували фільм як “задушливо-напружений дебют” і як картину “з найбільш інноваційним використанням сенсорної депривації” (депривація – часткове або повне позбавлення органів почуттів зовнішнього впливу).
Стрічка “Плем’я” отримала три нагороди Канського кінофестивалю в 2014 році, а також була показана в програмі більш ніж 100 світових кінофестивалів.
До ТОП-50 кращих фільмів десятиліття включені найрізноманітніші кіножанри: блокбастери, артхаусні фільми, незалежне кіно та інш.
На першій сходинці розташувався американський драматичний фільм, знятий Баррі Дженкінсом, “Місячне сяйво”.
ТОП-10 найкращих фільмів десятиліття за версією Rolling Stone виглядає наступним чином:
1. Місячне сяйво / Moonlight, 2016
2. Соціальна мережа / The Social Network 2010
3. Корпорація “Святі мотори” / Holy Motors, 2012
4. Юність / Boyhood, 2014
5. Пастка / Get Out 2017
6. Тоні Ердманн / Toni Erdmann, 2016
7. Майстер / The Master, 2012
8. Рома / Roma, 2018
9. Шалений Макс: Дорога гніву / Mad Max: Fury Road, 2015
10. Керол / Carol, 2015
Із повним списком кращих фільмів десятиліття можна ознайомитися на сайті видання.
- У 2015 році український фільм “Плем’я” Мирослава Слабошпицького зайняв перше місце в списку кращих фільмів року за версією The Hollywood Reporter.
- Того ж року Національна рада кінокритиків США включила фільм “Плем’я” до ТОП-5 кращих іноземних фільмів року.