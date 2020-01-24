Українська топ-модель Аліна Байкова, яка живе і працює в США, закликала бойкотувати телевізійний канал новин NewsOne, на якому розкритикували заяви Президента Володимира Зеленського на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Про це вона повідомила в соціальній мережі Instagram.

Байкова зазначила, що коли прилітає в Україну, то дивиться новини на NewsOne. Вона вважає, що на телеканалі новини передають в негативному світлі.

“Я не розумію, навіщо промивати людям мізки негативом. Якщо ви не вірите ні в що, це не говорить про те, що іншим вашу негативну думку потрібно накручувати”, – написала вона.

Байкова зазначила, що коментарі для телеканалу дають ті, у кого “немає віри у власну країну”.

“Вони говорять, що Зеленський і його команда роблять неправильно! А самі рішення не мають! Діяти потрібно, а не наговорювати”, – написала модель.

Вона вважає, що пропозиції інвестувати в українців та Україну – перспективні, а також підтримала рішення щодо “Укрзалізниці”.

Також вона вважає, що той факт, що на виступі Зеленського в Давосі не було української делегації, це не “зрада”, а підтвердження того, що вони використовували кожну хвилину на форумі, щоб знайти нові можливості для інвестування.

“Той факт, що українська делегація з 19 осіб не прийшли на виступ Зеленського в Давосі, це не говорить про те, що вони це проігнорували, а про те, що у них був один день в Давосі, де вони розійшлися кожен на свої зустрічі, провели якомога більше зустрічей, особистих знайомств, отримували інформацію”, – вважає Байкова.

Тому Байкова закликала бойкотувати, не дивитися, NewsOne.

Три роки тому Байкова в Каннах говорила про те, що могла б стати президентом України, стверджуючи, що знає, як навести порядок в країні.

“У нас безлад в Україні … і це треба виправляти. Я кажу деяким друзям, що я буду президентом України, коли мені буде 40 років”, – заявляла Байкова в свої 27.

У червні 2019 року Байкова розповіла, що на президентських виборах підтримувала і голосувала за Зеленського.

“Я за Володимира Зеленського голосувала, в Нью-Йорку пішла і зареєструвалася. Мені подобається його настрій, подобається, як він звертається до людей. Ось навіть коли він просив зробити інавгурацію 19 травня, а її зробили 20, він офіційно в Instagram вибачився перед усіма за те, що будуть пробки. Трамп спілкується через Twitter, а наш президент через Instagram, це така нормальна тема в цілому”, – говорила Байкова.