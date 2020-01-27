Про це повідомляється на сайті премії.

Її альбом “The Poetry of Places” переміг в категорії “Кращий класичний збірник”.

До платівки “The Poetry of Places” увійшли нові сольні та вже виконані твори з піаністом Філармонії Лос-Анджелесa Джоеном Пірсом Мартіном і перкусіоністами колективу Los Angeles Percussion Quartet Ніком Террі і Корі Хіллс.

Надія Шпаченко народилася в Харкові. У 1991 році з матір’ю, єврейкою Серафімою Шварц, вони виїхали до Ізраїлю, а потім – до Америки. Наразі Надія – професор Каліфорнійського університету міста Помона.

Надія регулярно виступала з сольними та камерними концертами, а також як солістка з оркестрами у Північній Америці та Європі в таких залах, як Музей мистецтв Лос-Анджелеса, музей “Phillips Collection” у Вашингтоні, “Chateau de Modave” в Бельгії, “Concertgebouw” в Амстердамі і Карнегі-хол у Нью-Йорку. Шпаченко також гастролювала в Мексиці з оркестром “Baja California” і виступала з оркестром Харківської філармонії та симфонічним оркестром Сан-Бернардіно в Каліфорнії.

Надія виступила зі світовими прем’єрами, виконавши твори таких композиторів, як Елліотт Картер, Джордж Крамб, Даніель Фельсенфельд, Том Флаерті, Енні Госфільд, Віра Іванова, Леон Кірхнер, Емі Бет Кірстен, Ханна Лейш, Джеймс Матесон, Міссі Маццолі, Гарольд Мелтцер, Адам Шенберг, Льюїс Спратлан, Гернот Вольфганг, Яніс Ксенакис, Пітер Йейтс, Джек Ван Зандт та багато інших.