Серед номінантів на престижну музичну премію "Греммі" є українська піаністка Надія Шпаченко.

Про це вона написала у Facebook.

“Була дуже рада побачити цю чудову статтю про мій CD “The Poetry of Places” і номінації Grammy в Poly Post сьогодні вранці”, – написала вона.

До платівки “The Poetry of Places” увійшли нові сольні та вже виконані твори з піаністом Філармонії Лос-Анджелесa Джоеном Пірсом Мартіном і перкусіоністами колективу Los Angeles Percussion Quartet Ніком Террі і Корі Хіллс.

“Про свою роботу Шпаченко розповідає з пристрастю й ентузіазмом. Вона сподівається, що завдяки її роботі люди відчують натхнення слухати сучасну музику й будуть в захваті від зв’язку між різними художніми починаннями”, – пише видання Poly Post.

Надія Шпаченко є професором музики в Каліфорнійському державному політехнічному університеті в Помоні. Грає вона на роялі, клавесині та перкусії.

На її рахунку прем’єрні виконання творів Елліотта Картера, Джорджа Крама, Тома Флаерті, Юрія Іщенка, Яніса Ксенакіса та інших.