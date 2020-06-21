Поліція Київської області відкрила кримінальне провадження за фактом загибелі 38 цуценят під час авіаперельоту літаком МАУ ("Міжнародних авіаліній України") до Канади.

Про це поінформували в прес-службі поліції.

“У засобах масової інформації з’явилась публікація про те, що тиждень тому в міжнародному аеропорту Торонто приземлився авіарейс, сполученням “Київ-Торонто”, де знаходились 500 цуценят. З них 38 собак загинули, інші постраждали від зневоднення. Встановлено, що це був пасажирський рейс, з 92 пасажирами на борту. Також там знаходилось понад 3 тонни вантажу, враховуючи тварин”, – сказано в повідомленні.

За даним фактом поліція за погодженням з прокуратурою міста Бориспіль відкрила кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами (ст. 299 Кримінального кодексу України).

У рамках провадження правоохоронці проведуть необхідні слідчі дії, встановлять умови транспортування тварин і причини, які могли призвести до загибелі цуценят.

Варто зазначити, що про смерть тварин, які прибули літаком МАУ з Києва в Торонто, раніше написала в Facebook мешканка Канади Еббі Лорензен. Вона уточнила, що приїхала в той день до аеропорту, щоб забрати кота свого друга, і стала свідком того, як невідомі, ймовірно, ховали мертвих тварин у мішки для сміття.

У МАУ підтвердили інформацію про те, що літак компанії виконав комерційний рейс із Києва в Торонто, на якому справді було близько півтисячі тварин. Однак в авіакомпанії наполягали, що не отримували інформації про загибель тварин, як і скарг від їхніх відправників або одержувачів.

Згодом у Канаді підтвердили загибель 38 цуценят, яких перевозила МАУ. Зазначалося, що 13 червня в міжнародному аеропорту Торонто приземлився авіарейс з приблизно 500 цуценятами. Після прибуття з’ясувалося, що 38 собак загинули, а багато інших страждали від зневоднення.