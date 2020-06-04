Про це повідомляє видання ТаблоID.

Раніше президент заявляв, що любить робити ранкові пробіжки, як у відпустці, так і в робочих відрядженнях.

Сьогодні вранці у Хмельницькому Зеленський вийшов на пробіжку о 07:15 ранку і бігав 48 хвилин. Президент пробіг 8,25 км і спалив 740 ккал.

Бігав у компанії трьох охоронців.

“Навіть більше за плавання люблю. Від плавання нема проблем із хребтом, не болить поперек, а від бігу трохи є.. Зате від бігу є відчуття внутрішньої енергії. Дуже раджу! Можна бігати навіть трішки. Питання навіть не у швидкості, і не в темпі, питання лише у часі. Хоча б 30 хвилин. Головне – не вбивати себе”, – зазначив Зеленський.

Фото: ТаблоID

До речі, очільник ОПУ Андрій Єрмак теж бігав з шефом, але вийшов пізніше і трохи відстав від нього.

А ще Володимир Зеленський розповів, що любить їсти на сніданок. “Я найбільше люблю яйця, чесно кажучи. Яєчню. Зараз у мене буде яєчня зі смаженими перчиками. Звичайний перець смажиться і заливається яйцями. Ще може бути авокадо або якісь овочі, які є”, – сказав президент.

Зеленський розповів, що вже давно він і його дружина різні напої – чай, каву – п’ють без цукру.

“Ми дуже сильно гладшали (від цукру, – ред.), і на серце навантаження. Бо я пив 12-14 чашок кави в день із цукром. Американо, еспресо – було все одно. А зараз вже кілька років не так, і почуваюся легше. Я просто кавоман, і зараз 4-5 чашок на день. Іноді навіть 6, але без цукру. Я ось вчора пив дуже смачну каву, але вона була трішки зіпсована цукром”, – сказав Зеленський.