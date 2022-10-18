В Україні ухвалено за основу проєкт закону стосовно надання громадянства. 309 народних депутатів підтримали його надання виключно за умови складання іспитів з мови та історії.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк в Telegram.

Йдеться про законопроєкт №7606. Згідно з ним, запроваджується норма надання громадянства за результатами складання іспитів з основ Конституції України, історії України та на рівень володіння державною мовою.

Документ вже підтримано в першому читанні.

Законопроєктом пропонується зобов’язати протягом двох років з моменту прийняття до громадянства України складати вищезазначені іспити.

На початку липня президент Володимир Зеленський відповів на петицію щодо обов’язкового іспиту для отримання громадянства України, яку створили 23 травня. Він доручив прем’єр-міністру Денису Шмигалю опрацювати питання, яке потребує законодавчого врегулювання.

Автор петиції, Віталій Капустян, наголошував, що кандидати на отримання громадянства мають показати свою повагу і справжній інтерес до набуття громадянства України, а не тільки надати документи. Також він пропонував зобов’язати кандидатів вивчати гімн України.