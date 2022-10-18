Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк в Telegram.
Йдеться про законопроєкт №7606. Згідно з ним, запроваджується норма надання громадянства за результатами складання іспитів з основ Конституції України, історії України та на рівень володіння державною мовою.
Документ вже підтримано в першому читанні.
Законопроєктом пропонується зобов’язати протягом двох років з моменту прийняття до громадянства України складати вищезазначені іспити.
На початку липня президент Володимир Зеленський відповів на петицію щодо обов’язкового іспиту для отримання громадянства України, яку створили 23 травня. Він доручив прем’єр-міністру Денису Шмигалю опрацювати питання, яке потребує законодавчого врегулювання.
Автор петиції, Віталій Капустян, наголошував, що кандидати на отримання громадянства мають показати свою повагу і справжній інтерес до набуття громадянства України, а не тільки надати документи. Також він пропонував зобов’язати кандидатів вивчати гімн України.
Кабінет Міністрів України вніс проєкт закону до Верховної Ради ще у липні. Шмигаль пояснював ініціативу тим, що російський широкомасштабний напад на Україну вніс “корективи у ставлення держави до інституту громадянства України, зокрема щодо встановлення додаткових умов для прийняття до громадянства України”.
- Народний депутат України Олексій Гончаренко подав до Верховної Ради України проєкт постанови про розірвання дипломатичних відносин з Іраном та визнання його державою-спонсором тероризму.
- Український парламент визнав Чеченську Республіку Ічкерію тимчасово окупованою Росією територією та засудив геноцид чеченського народу.
- Петиція, котрою закликали заборонити росіянам здійснювати творчу професійну діяльність в Україні, набрала необхідну для розгляду кількість голосів. Її підписали понад 25 тисяч осіб.