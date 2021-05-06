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Українське коріння Ентоні Блінкена: прадідом держсекретаря США був письменник з Переяслава, а дідусь народився в Києві

Державний секретар США Ентоні Блінкен має українське коріння. Політик не приховував це й навіть розповідав історію свого родоводу.

Четвер, 6 травня 2021, 21:07

Про це повідомляє організація Ukrainian Jewish Encounter.

Зокрема, прадідом держсекретаря США був Меїр Блінкен (справжнє прізвище Блінкін) – письменник, який народився у Переяславі Київської області.

Меїр Блінкен був масажистом. Згодом він переїхав у Київ, де одружився з 20-річною донькою хлібороба Ханне-Махле Туровською. Потім у подружжя народився син Моріс – дідусь Ентоні Блінкена та майбутній американський адвокат.

У віці 25 років Меїр Блінкен із родиною переїхав у США. Тоді ж сталася цікава історія, яка змінила прізвище сім’ї. Під час переїзду у судових документах на теплоході у прізвищі Блінкін зробили помилку й вказали Блінкен.

Чоловік відкрив масажний кабінет на Бродвеї й почав писати сатиричні скетчі про життя єврейських мігрантів.Згодом до реалістичних замальовок додалася любовна і навіть еротична проза, вийшла його поема “Жінки”. 

Моріс Блінкен, дідусь Ентоні, закінчив Університет Нью-Йорка та юридичну школу. Він став успішним юристом та заснував у США Інститут Палестини. 

“Мій дід приїхав у США на початку минулого століття разом з паломниками з території сучасної України. Його прийняли у США, він сам побудував життя для себе та дітей”, – розповів Ентоні в інтерв’ю CBSNews

Сьогодні до України з візитом прибув державний секретар США Ентоні Блінкен. Він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, митрополитом Епіфанієм, Денисом Шмигалем й іншими політиками.

  • Державний секретар США Ентоні Блінкен на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським запевнив, що США не визнають окупацію частини території України, і що Крим належить саме Україні. За словами Блінкена, разом із головами парламентських францій та із Зеленським, обговорювалися питання євроатлантичної інтеграції, “а також та робота, яку проводить Україна, аби просувати реформи, викорінювати корупцію”.
  • Ентоні Блінкен та Володимир Зеленський також прокоментували ситуацію з відводом російської військової техніки та підрозділів від українських кордонів. За словами Зеленського, відведення військ РФ спостерігається лише в незаконно окупованому Криму, а на інших ділянках ні.
  • За підсумками зустрічі президент України Володимир Зеленський повідомив, що запросив американського лідера Джо Байдена відвідати нашу країну з офіційним візитом уже цього року.
Теги: Ентоні Блінкен, США, Україна

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