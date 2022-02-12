Міністерство закордонних справ України сьогодні повідомило про заходи протидії агресивним діям РФ, наголосивши, що дипломати працюють цілодобово, і"критично важливо" зберігати спокій.

Відповідну заяву опублікували на сайті відомства.

“Від самого початку ескалації з боку Російської Федерації керівництво нашої держави, українська дипломатія та армія докладають максимум зусиль, щоб Україна залишалася стійкою та готовою до різних сценаріїв розвитку подій, а будь-які агресивні наміри щодо нашої держави не втілилися в життя”, – йдеться у повідомленні.

Дипломати нагадали, що 11 лютого на засіданні РНБО під головуванням президента України Володимира Зеленського відбувся ретельний аналіз поточної ситуації безпеки та подальших дій України.

“Завдяки рішенням президента, парламенту та уряду, ухваленим останнім часом, а також допомоги партнерів, Україна додатково зміцнила здатність захистити безпеку держави та українських громадян”, – наголошено в заяві.

Зазначається, що комплексний пакет стримування Росії, запропонований Україною у листопаді 2021 року, став ефективним інструментом протидії агресивній політиці Кремля і “зараз наша держава має сильну позицію завдяки скоординованим дипломатичним контактам на всіх рівнях, завершенню підготовки до США та ЄС жорстких санкцій, постачанням надання макрофінансової допомоги.

Міністерство закордонних справ України наголосило, що нині “критично важливо зберігати спокій, консолідуватися всередині країни, уникати дій, що розхитують стабільність та сіють паніку”.

Представники української розвідки попереджають, що Росія може використати Білорусь як “повноцінний театр військових дій”. Росія збільшила свою військову присутність у Білорусі з кількох тисяч військовослужбовців у січні до приблизно 30 000 цього місяця.

У США та їхніх союзників є нові розвідувальні дані, завдяки яким вони припускають, що Росія може почати атаку на Україну ще до завершення Олімпіади-2022.

Тим часом Президент України Володимир Зеленський зауважив, що загроза вторгнення Росії в Україну існує з 2014 року, тому “нічого нового” немає у тому, що вздовж українського кордону розташувалася стотисячна армія РФ.