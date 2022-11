Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко у Twitter.

“Путін публічно визнав віддання наказу про ракетні удари по українських цивільних та по енергетичній інфраструктурі. Маючи руки по лікті в крові, він не має сидіти за одним столом зі світовими лідерами. Запрошення Путіну на саміт на Балі має бути відкликане, а Росія — виключена із “Групи двадцяти”, — сказав речник.

Зауважимо, що саміт G20 відбудеться 15-16 листопада на Балі.

Putin publicly acknowledged ordering missile strikes on Ukrainian civilians and energy infrastructure. With his hands stained in blood, he must not be allowed to sit at the table with world leaders. Putin’s invitation to Bali summit must be revoked, and Russia expelled from G20.

— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) November 1, 2022