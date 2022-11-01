Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко у Twitter.

“Путін публічно визнав віддання наказу про ракетні удари по українських цивільних та по енергетичній інфраструктурі. Маючи руки по лікті в крові, він не має сидіти за одним столом зі світовими лідерами. Запрошення Путіну на саміт на Балі має бути відкликане, а Росія — виключена із “Групи двадцяти”, — сказав речник.

Зауважимо, що саміт G20 відбудеться 15-16 листопада на Балі.

Раніше європейські дипломати припускали, що російський президент Володимир Путін, ймовірно, використає питання продовження Чорноморської зернової угоди за посередництва ООН як спосіб отримати важіль впливу на саміті G20 в Індонезії наступного місяця.

Якщо він це зробить, це буде перший великий глобальний саміт, який очільник Кремля відвідає разом із великими західними лідерами, включаючи президента США Джо Байдена, з початку повномасштабної війни 24 лютого.