Про це повідомили ISW.
Метою партизанського руху є підірвати контроль Росії. Можливо військове керівництво РФ планує підготуватися до скоординованих операцій.
За словами генерала-майора ЗСУ Дмитро Марченка, українські партизани у Херсоні чекають моменти, щоб приєднатися до боротьби з ворогом. Раніше ISW зазначало, що партизани заважають планам РФ у зміцненні контролю над окупованими територіями. Йдеться про “приєднання” цих територій до Росії.
Український центр опору закликав громадян дотримуватися кібергігієни. Зокрема знищувати цифрові докази участі в партизанських заходах. Інформація на цифрових носіях не має бути “занадто стерильною”, щоб уникнути підозр з боку окупантів.
- Нагадаємо, за оцінкою розвідки Великої Британії, захоплення міста Сєверодонецьк (Луганська область) Росією є значним досягненням у межах її мети по захопленню сходу України.
- За даними Інституту вивчення війни, 25 червня російські війська поступово нарощували потужності на сході від Бахмута, зокрема невизначені частини російської 5-ї загальновійськової армії.