Про це повідомили ISW.

Метою партизанського руху є підірвати контроль Росії. Можливо військове керівництво РФ планує підготуватися до скоординованих операцій.

За словами генерала-майора ЗСУ Дмитро Марченка, українські партизани у Херсоні чекають моменти, щоб приєднатися до боротьби з ворогом. Раніше ISW зазначало, що партизани заважають планам РФ у зміцненні контролю над окупованими територіями. Йдеться про “приєднання” цих територій до Росії.

Український центр опору закликав громадян дотримуватися кібергігієни. Зокрема знищувати цифрові докази участі в партизанських заходах. Інформація на цифрових носіях не має бути “занадто стерильною”, щоб уникнути підозр з боку окупантів.