В американському Інституті вивчення війни (ISW) припустили, що військове керівництво України прагне координувати дії партизанів. Ймовірно українська сторона планує надати руху централізований характер на окупованих Росією теренах.

Про це повідомили ISW.

Метою партизанського руху є підірвати контроль Росії. Можливо військове керівництво РФ планує підготуватися до скоординованих операцій.

За словами генерала-майора ЗСУ Дмитро Марченка, українські партизани у Херсоні чекають моменти, щоб приєднатися до боротьби з ворогом. Раніше ISW зазначало, що партизани заважають планам РФ у зміцненні контролю над окупованими територіями. Йдеться про “приєднання” цих територій до Росії.

Український центр опору закликав громадян дотримуватися кібергігієни. Зокрема знищувати цифрові докази участі в партизанських заходах. Інформація на цифрових носіях не має бути “занадто стерильною”, щоб уникнути підозр з боку окупантів.