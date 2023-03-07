"Видавництво Старого Лева" отримало перемогу в BOP-2023 – Bologna Prize for the Best Children’s Publishers of the Year в категорії Європа. Це найбільша щорічна світова премія для видавців дитячої літератури.

Про це інформує пресслужба видавництва у Facebook.

Як повідомляється, про це оголосили наприкінці першого дня 60-ї міжнародної виставки “Bologna Book Fair”. Ця нагорода вручається найкращим видавцям з усього світу в номінаціях з шести географічних регіонів (Африки, Центральної та Південної Америки, Північної Америки, Азії, Океанії та Європи).

“Це як Оскар, але у світі книжок для дітей, це як Нобель, але для видавців. Це неймовірне досягнення, здобуток, до якого ми йшли останні десять років, систематично представляючи себе, Україну, українських авторів та ілюстраторів у світі та на міжнародному ринку прав”, – йдеться у дописі.

Крім того, у видавництві висловили подяку асоціаціям видавців та установам, які займаються популяризацією читання по всьому світу. “Це велика честь та відповідальність для нас, і ми невимовно раді, що змогли виправдати сподівання кожного, хто був поруч з нами”, – коментують у пресслужбі.

Довідка: Болонський ярмарок дитячої літератури (Bologna Children’s Book Fair) — найбільший у світі ярмарок, присвячений дитячій літературі. На нього з’їжджаються близько 1400 учасників, а кількість відвідувачів сягає 30 тисяч осіб.