Адвокатське об’єднання AVER LEX більше не захищатиме експрезидента України Віктора Януковича. Договір припиняє свою дію сьогодні.

Про це повідомив адвокат Віталій Сердюк на своїй сторінці у Facebook.

Відповідне рішення щодо припинення договору між Януковичем та “AVER LEX” щодо надання йому правової допомоги направили до Офісу Генерального прокурора та в усі кримінальні провадження, де адвокати виступали його захисниками.

ДОВІДКА. З 2014 року Віктор Янукович переховується у Росії. У січні 2019 року Оболонський районний суд Києва засудив його до 13 років позбавлення волі за державну зраду та допомогу у віданні агресивної війни РФ проти України.

Саме AVER LEX представляло інтереси Януковича та захищало його. У грудні 2021 року Верховний суд залишив у силі вирок проти експрезидента. Також він є фігурантом ще низки кримінальних проваджень в Україні, які досі тривають.