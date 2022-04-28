Про це повідомив адвокат Віталій Сердюк на своїй сторінці у Facebook.
Відповідне рішення щодо припинення договору між Януковичем та “AVER LEX” щодо надання йому правової допомоги направили до Офісу Генерального прокурора та в усі кримінальні провадження, де адвокати виступали його захисниками.
ДОВІДКА. З 2014 року Віктор Янукович переховується у Росії. У січні 2019 року Оболонський районний суд Києва засудив його до 13 років позбавлення волі за державну зраду та допомогу у віданні агресивної війни РФ проти України.
Саме AVER LEX представляло інтереси Януковича та захищало його. У грудні 2021 року Верховний суд залишив у силі вирок проти експрезидента. Також він є фігурантом ще низки кримінальних проваджень в Україні, які досі тривають.
- Раніше експрезидентові України Віктору Януковичу повідомили про підозру у підбурюванні військових Управління держохорони до дезертирства.
- Також Печерський районний суд Києва заочно заарештував і обрав запобіжний захід колишньому начальнику служби охорони експрезидента Віктора Януковича. У матеріалах справи не зазначено ім’я підсудного, проте відомо, що ним є генерал-майор Костянтин Кобзар.
- Зокрема Віктор Янукович подав до Окружного адмінсуду Києва ще один позов проти Верховної Ради, в якому стверджує, що українські парламентарі не мали права позбавляти його посади у будь-який спосіб, окрім імпічменту.
- Водночас за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора завершено досудове розслідування стосовно президента-втікача Віктора Януковича та 9 високопосадовців, які в період з 18 по 20 лютого 2014 року організували силову протидію мітингувальникам у центрі столиці.