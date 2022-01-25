Про це повідомляють #Букви.
Згідно з повідомленням “Енергоатома”, 25 січня о 04:22 довелось відімкнули від мережі перший енергоблок Хмельницької АЕС. Це сталося через спрацювання захисту.
“Створена комісія для розслідування причин подій, призначені відповідні запобіжні заходи для мінімізації її наслідків”, – йдеться у повідомленні.
Через деякий час “Енергоатом” повідомив про відімкнення ще одного енергоблоку. Цього разу йдеться про четвертий енергоблок Запорізької АЕС.
“Подано заявку на відімкнення 4-го блоку Запорізької АЕС з метою усунення газової нещільності системи охолодження турбогенератора”, – зазначили в “Укренерго”.
Заплановано, що роботи на Запорізькій АЕС триватимуть до 7:00 27 січня 2022 року. Після цього енергоблок знову повинні під’єднати до енергосистеми.
У зв’язку з відімкненням двох енергоблоків, НЕК “Укренерго” довелось активувати аварійну допомогу з білоруських енергосистем. У компанії уточнили, що цей запит не пов’язаний з браком резервів потужності, проте необхідний задля економії наявних на сьогодні резервів.
Підтвердили аварійну допомогу Україні й в Міністерстві енергетики Білорусі.
“Українська сторона подала запит на надання електричної потужності 25 січня з 11:00 до 18:00, у рамках двостороннього договору про надання аварійної допомоги”, – зазначають у відомстві.
- Нагадаємо, що 22 січня Южно-Українська АЕС відімкнула енергоблок №3 для ремонту.
- Також повідомлялось, що українські атомні електростанції (АЕС) встановили добовий рекорд виробництва електроенергії.