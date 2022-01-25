На Запорізькій та Хмельницькій атомних електростанціях (АЕС) відімкнули по одному енергоблоку У зв'язку з цим НЕК "Укренерго" змушена була робити запит до Білорусі, аби розпочати аварійні постачання електроенергії в Україну.

Про це повідомляють #Букви.

Згідно з повідомленням “Енергоатома”, 25 січня о 04:22 довелось відімкнули від мережі перший енергоблок Хмельницької АЕС. Це сталося через спрацювання захисту.

“Створена комісія для розслідування причин подій, призначені відповідні запобіжні заходи для мінімізації її наслідків”, – йдеться у повідомленні.

Через деякий час “Енергоатом” повідомив про відімкнення ще одного енергоблоку. Цього разу йдеться про четвертий енергоблок Запорізької АЕС.

“Подано заявку на відімкнення 4-го блоку Запорізької АЕС з метою усунення газової нещільності системи охолодження турбогенератора”, – зазначили в “Укренерго”.

Заплановано, що роботи на Запорізькій АЕС триватимуть до 7:00 27 січня 2022 року. Після цього енергоблок знову повинні під’єднати до енергосистеми.

У зв’язку з відімкненням двох енергоблоків, НЕК “Укренерго” довелось активувати аварійну допомогу з білоруських енергосистем. У компанії уточнили, що цей запит не пов’язаний з браком резервів потужності, проте необхідний задля економії наявних на сьогодні резервів.

Підтвердили аварійну допомогу Україні й в Міністерстві енергетики Білорусі.