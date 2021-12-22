Українські атомні електростанції (АЕС) встановили добовий рекорд виробництва електроенергії. За минулу добу на них було вироблено понад 300 млн кВт-год електроенергії.

Про це повідомляється на сайті “Енергоатому”.

“Понад 300 млн кВт-год – рекорд НАЕК “Енергоатом”. Також у нас дві атомні станції працюють на номінальній потужності й навіть більше: це Южноукраїнська АЕС, яка зараз несе навантаження 3050 МВт, і вдвічі більше – Запорізька АЕС, яка сьогодні вийшла на 6160 МВт виробництва електроенергії. Такого ніколи не було”, – заявив керівник “Енергоатому” Петро Котін.

Він зазначив, що 22 грудня на атомних станціях України в робочому режимі працюють 14 із 15 енергоблоків.

Наразі потужність НАЕК “Енергоатом” становить 12 530 МВт. Минулої доби, 21 грудня, АЕС виробили 301,10 млн кВт-год електроенергії, з початку місяця – 6 154,31 млн кВт-год, а з початку 2021 року – 83 159,97 млн ​​кВт-год.