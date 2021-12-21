Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко на своїй сторінці у Facebook.
“30-й рік незалежності України отримав ще одну історичну подію: безпрецедентний об’єм врожаю. Аграрії зібрали понад 84 млн тонн зернових та зернобобових культур та 22,6 млн тонн – олійних. Це абсолютний максимум за всю історію нашої держави!”, — зауважив Роман Лещенко.
Міністр також нагадав, що фактичні дані перевищили оптимістичний прогноз у 100 млн тонн зерна.
- У червні вартість харчових продуктів досягла максимуму за останні десять років згідно зі світовим індексом цін ООН.
- У липні у виданні Bloomberg відзначили, що врожайність по всьому світу знижується через зміни погодних умов, які продиктовані кліматичними змінами. У результаті зменшення врожайності – зростає рівень голоду. Спеціальна посланниця ООН Агнес Калібата на Саміті з продовольчих систем 2021 року заявила, що “те, що відбувається в одній частині світу, в результаті впливає на всіх”.
- Водночас у серпні в Україні рекордно зросли ціни на харчові продукти. Причиною зростання вартості аналітики називали неврожай або песимістичні очікування щодо нього, а також дефіцит зернових та олійних культур на світових ринках.