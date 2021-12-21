Україна завершує збирання врожаю зернових, зернобобових та олійних культур обсягом у 106 млн тонн. Рік виявився рекордним не без урахування сприятливих ґрунтово-кліматичних умов.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко на своїй сторінці у Facebook.

“30-й рік незалежності України отримав ще одну історичну подію: безпрецедентний об’єм врожаю. Аграрії зібрали понад 84 млн тонн зернових та зернобобових культур та 22,6 млн тонн – олійних. Це абсолютний максимум за всю історію нашої держави!”, — зауважив Роман Лещенко.

Міністр також нагадав, що фактичні дані перевищили оптимістичний прогноз у 100 млн тонн зерна.