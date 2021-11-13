Про це повідомила пресслужба Федерації альпінізму та скелелазіння України (ФАСУ).

Українські альпіністи Микита Балабанов, В’ячеслав Полежайко та Михайло Фомін підкорили вершину Аннапурна III висотою 7555 метрів, розташовану  в ущелині Сеті Кола у Непальських Гімалаях.

Українська експедиція готувалася два роки – окрім альпіністської підготовки та тренувань, також здійснювали розвідку району та робили спробу сходження у 2019 році.

Фото: ФАСУ

Альпіністи провели в експедиції півтора місяця, та не лише змогли підкорити вершину, але й пройти майже трикілометрову “стіну”.

“На вершину робили спроби сходження сім світових експедицій по південно-східному хребту гори. Жодна не досягла мети. Були дві спроби, коли вдалося долізти до 6500: у 1981 році британська експедиція, у 2016 році австрійська, решта завершувалися нижче за висотою. В австрійській експедиції брав участь широко відомий альпініст та скелелаз Девід Лама”, – повідомили у ФАСУ.

Фото: ФАСУ

Фото: ФАСУ

Також у федерації наголосили, що експедиція потребувала найвищої альпіністської майстерності та витривалості. Вони виділили такі  чинники, що роблять маршрут надскладним:

  • Різноманітні форми складного рельєфу: водоспадний лід, глибокий сніг, мікс зі скель, льоду та снігу, льодопади;
  • Перепад висоти 2800 метрів, тобто майже три кілометри вертикалі;
  • Труднощі діставатися  гори – виключно гвинтокрилом;
  • Важкопрогнозовані погодні умови.

Фото: ФАСУ

Фото: ФАСУ