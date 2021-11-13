Українські альпіністи першими у світі підкорили найнедосяжнішу вершину в Гімалаях, яку до цього не змогли підкорити сім різних експедицій.

Про це повідомила пресслужба Федерації альпінізму та скелелазіння України (ФАСУ).

Українські альпіністи Микита Балабанов, В’ячеслав Полежайко та Михайло Фомін підкорили вершину Аннапурна III висотою 7555 метрів, розташовану в ущелині Сеті Кола у Непальських Гімалаях.

Українська експедиція готувалася два роки – окрім альпіністської підготовки та тренувань, також здійснювали розвідку району та робили спробу сходження у 2019 році.

Альпіністи провели в експедиції півтора місяця, та не лише змогли підкорити вершину, але й пройти майже трикілометрову “стіну”.

“На вершину робили спроби сходження сім світових експедицій по південно-східному хребту гори. Жодна не досягла мети. Були дві спроби, коли вдалося долізти до 6500: у 1981 році британська експедиція, у 2016 році австрійська, решта завершувалися нижче за висотою. В австрійській експедиції брав участь широко відомий альпініст та скелелаз Девід Лама”, – повідомили у ФАСУ.

Також у федерації наголосили, що експедиція потребувала найвищої альпіністської майстерності та витривалості. Вони виділили такі чинники, що роблять маршрут надскладним:

Різноманітні форми складного рельєфу: водоспадний лід, глибокий сніг, мікс зі скель, льоду та снігу, льодопади;

Перепад висоти 2800 метрів, тобто майже три кілометри вертикалі;

Труднощі діставатися гори – виключно гвинтокрилом;

Важкопрогнозовані погодні умови.