Про це повідомила пресслужба Федерації альпінізму та скелелазіння України (ФАСУ).
Українські альпіністи Микита Балабанов, В’ячеслав Полежайко та Михайло Фомін підкорили вершину Аннапурна III висотою 7555 метрів, розташовану в ущелині Сеті Кола у Непальських Гімалаях.
Українська експедиція готувалася два роки – окрім альпіністської підготовки та тренувань, також здійснювали розвідку району та робили спробу сходження у 2019 році.
Альпіністи провели в експедиції півтора місяця, та не лише змогли підкорити вершину, але й пройти майже трикілометрову “стіну”.
“На вершину робили спроби сходження сім світових експедицій по південно-східному хребту гори. Жодна не досягла мети. Були дві спроби, коли вдалося долізти до 6500: у 1981 році британська експедиція, у 2016 році австрійська, решта завершувалися нижче за висотою. В австрійській експедиції брав участь широко відомий альпініст та скелелаз Девід Лама”, – повідомили у ФАСУ.
Також у федерації наголосили, що експедиція потребувала найвищої альпіністської майстерності та витривалості. Вони виділили такі чинники, що роблять маршрут надскладним:
- Різноманітні форми складного рельєфу: водоспадний лід, глибокий сніг, мікс зі скель, льоду та снігу, льодопади;
- Перепад висоти 2800 метрів, тобто майже три кілометри вертикалі;
- Труднощі діставатися гори – виключно гвинтокрилом;
- Важкопрогнозовані погодні умови.
- Раніше повідомлялося, що альпіністи з Гонконгу і США у травні 2021 року встановили два нових рекорди, підкоривши Еверест.
- У грудні 2020 року стало відомо, що найвища у світі гора Еверест виявилася майже на метр вищою, ніж вважалося раніше. Так, Еверест “виріс” на 86 см і тепер, згідно з дослідженням міністерств закордонних справ та служб з питань геодезії Китаю та Непалу, його висота становить 8848,86 м.