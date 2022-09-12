12 вересня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що українське військо звільнило вже майже 6000 кв. км української території.

Про це вона написала у Facebook.

“Майже 6 тис. кв. км”, – зазначила Маляр.

Ще 11 вересня Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявляв, що українські захисники звільнили понад 3 тисячі квадратних кілометрів від початку вересня.

12 вересня стало відомо, що Збройні сили України звільнили від початку активних наступальних дій 13 населених пунктів на півдні України. Українські захисники посунули лінію фронту на вісім кілометрів.

Раніше в ISW зазначили, що нездатність російського міністерства оборони визнати прорахунки РФ в Харківській області та ефективно створити інформаційні умови руйнує російський інформаційний простір – російська пропаганда не справляється з успіхами українського контрнаступу.