Українські армійці повідомили про звільнення селища Нескучне на Донеччині

Військові 7-го окремого батальйону "Арей" Української Добровольчої Армії 129 ОБР ТРО опублікували відео з заявою про звільнення села Нескучне Волноваського району Донецької області. Наразі інформації від Генерального штабу немає.

Джерело: Українська Добровольча Армія

У повідомленні мовиться, що 7-й окремий батальйон “АРЕЙ” Української Добровольчої Армії 129-ї оБр сил Територіальної Оборони ЗСУ під командуванням майора Грищук Олександр, Друга “МАКЕДОНЦЯ” звільнив село Нескучне Великоновосілківської селищної громади Волноваського району Донецької області 10 червня 2023 року.

Деталі операції не повідомляють.

Раніше стало відомо, що Збройні сили України звільнили від російських окупантів село Благодатне у Донецькій області.

“Славні воїни 68 окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша у взаємодії з сусідніми підрозділами Сил оборони України звільнили населений пункт Благодатне. Загарбники опирались до останнього, але не витримали натиску нестримних росомах!” — зазначено у повідомленні.

Під час операції захисники України взяли в полон російських військових. Від них вони отримали інформацію, яка може допомогти надалі деокуповувати українську землю.

Згодом Міноборони повідомило про звільнення Макарівки, що розташована неподалік від Благодатного, про звільнення якого раніше оголосили бійці 68-ї ОЄБр імені Олекси Довбуша.