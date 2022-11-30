Про це зазначають у пресслужбі парламенту Чехії.
Навчання базуються на двосторонній угоді між урядами Чехії та України.
Остаточно затвердити пропозицію мають 1 грудня, після розгляду сенаторами.
У затвердженому документі зауважують, що основний акцент зроблять “на підготовці нових українських військових, роботі систем озброєння, управлінні процесами планування, тобто всіх заходах, необхідних для успішного ведення боротьби з російським агресором”.
Так українських військових навчатимуть у районі Лібави, це стосуватиметься механізованих підрозділів та спеціальних професій. Відповідно до документу, до кінця наступного року мають провести п’ять чотиритижневих турів, у кожному з яких можуть взяти участь до 800 армійців.
У документі зауважили, що під час навчання військових ЗСУ армія Чехії також отримає новий потрібний досвід.
Окрім цього, країна виділить для ЄС до 55 армійців, котрі працюватимуть в будь-якій державі-члені в командних структурах або на посадах інструкторів. Наразі навчання заплановані на наступні два роки, зокрема у Польщі та Німеччині.
Варто зауважити, що понад 7 тисяч військових пройшли базовий військовий вишкіл за кордоном. Також проводяться заходи колективної підготовки підрозділів ЗСУ на полігонах країн-партнерів.
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- Нова Зеландія направила до Великої Британії 120 військових інструкторів.
- Уряд Швеції направив до Великої Британії інструкторів для проведення базового військового вишколу українців.