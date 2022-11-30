Чеський парламент погодив дозвіл на перебування українських військових на території країни з метою навчання. Також схвалено відправлення чеських інструкторів для навчання військовослужбовців ЗСУ у країнах Європейського Союзу.

Про це зазначають у пресслужбі парламенту Чехії.

Навчання базуються на двосторонній угоді між урядами Чехії та України.

Остаточно затвердити пропозицію мають 1 грудня, після розгляду сенаторами.

У затвердженому документі зауважують, що основний акцент зроблять “на підготовці нових українських військових, роботі систем озброєння, управлінні процесами планування, тобто всіх заходах, необхідних для успішного ведення боротьби з російським агресором”.

Так українських військових навчатимуть у районі Лібави, це стосуватиметься механізованих підрозділів та спеціальних професій. Відповідно до документу, до кінця наступного року мають провести п’ять чотиритижневих турів, у кожному з яких можуть взяти участь до 800 армійців.

У документі зауважили, що під час навчання військових ЗСУ армія Чехії також отримає новий потрібний досвід.

Окрім цього, країна виділить для ЄС до 55 армійців, котрі працюватимуть в будь-якій державі-члені в командних структурах або на посадах інструкторів. Наразі навчання заплановані на наступні два роки, зокрема у Польщі та Німеччині.

Варто зауважити, що понад 7 тисяч військових пройшли базовий військовий вишкіл за кордоном. Також проводяться заходи колективної підготовки підрозділів ЗСУ на полігонах країн-партнерів.