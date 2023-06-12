Триває чотириста сімдесят четверта доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти нашої країни. Ворог надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як по військових, так і по цивільних об’єктах. Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби відбулось 23 бойових зіткнення.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ

Протягом доби противник завдав двох ударів крилатими ракетами морського базування “Калібр” по житлових будинках на Харківщині. Крім того, загалом, здійснив 17 авіаційних ударів та здійснив близько 22 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, у результаті зазнала руйнувань цивільна інфраструктура. Також російські терористи скинули на місто Оріхів Запорізької області три керовані авіабомби, загинула одна цивільна особа, зруйновано приватні будинки.

У пресслужбі зауважили, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України й надалі залишається дуже високою.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація – без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник протягом доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Тимоновичі, Хотіївка Чернігівської області; Середина-Буда, Сопич, Заруцьке, Гірки – Сумської області, а також Івашки, Ветеринарне, Висока Яруга, Стрілеча, Мороховець, Огірцеве, Гатище, Бударки – на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаударів в районах Мілового і Кислівки Харківської області та Новоселівського на Луганщині.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безрезультатні наступальні дії в районі Веселого. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Ямпіль, Спірне та Веселе Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Білої Гори Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник проводив наступальні дії у напрямку Авдіївки, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районах Авдіївки та Сєверного Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі 14 ворожих атак в районі міста Мар’їнка. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Старомихайлівки та Красногорівки.

На Шахтарському напрямку ворог проводив безрезультатні наступальні дії у напрямку Благодатного. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Золота Нива, Шахтарське, Велика Новосілка, Времівка та Благодатне Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційного удару в районі Оріхова Запорізької області. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів.

Росіяни продовжують використовувати цивільну інфраструктуру для надання медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям. Так, в населеному пункті Містки Луганської області, на території місцевої школи, загарбники облаштували польовий шпиталь, де на лікуванні перебувають понад 100 окупантів.

На тлі успішних бойових дій Сил оборони України та через значні втрати противника в живій силі, на тимчасово окупованих територіях Луганської області збільшились випадки дезертирства в штурмових підрозділах “шторм-z” російських окупаційних військ, які все частіше самовільно залишають бойові позиції. Зокрема відзначено дезертирство близько 25 російських окупантів в Маріуполі та Новоазовську через неофіційне припинення відпусток, які були обіцяні окупантам російським військовим керівництвом.

У затопленій Голій Пристані Херсонської області російські окупанти дозволяють евакуацію громадян України тільки після отримання хабаря. Водночас знищують паспорти та свідоцтва про народження та інші документи українського зразка. Місцевих мешканців переселяють до тимчасово окупованого українського Криму та Краснодару Російської Федерації.