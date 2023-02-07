7 лютого міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що для тренування на танках Leopard 2 до Німеччини вже поїхали українські військовослужбовці.

Про це глава німецького відомства повідомив під час спільної пресконференції з міністром оборони Олексієм Резніковим у Military Media Center.

Пісторіус зауважив, що сьогодні “мав честь” проводжати українських військових для проведення підготовки на Leopard 2.

Я захоплююся швидкістю підготовки українців, які здобувають знання. Системи озброєння ефективно працюють для України в цій загарбницькій війні росії. Це стосується Marder, NASAMS, Patriot. Це також показує, як добре працюють українські солдати”, — акцентував глава оборонного відомства ФРН.

Раніше німецький міністр відзначив героїзм українських військовослужбовців та запевнив, що ФРН продовжить підтримувати Україну у її боротьбі за незалежність та відновлення територіальної цілісності.

Також Пісторіус зустрівся з українськими військовослужбовцями-учасниками бойових дій, які починають опановувати танки Leopard. Він наголосив, що досвід українських захисників є важливим і для ЗС Німеччини. Відтак, під час навчань наших військових водночас відбувається і обмін досвідом, адже знання і навички українських військовослужбовців є дуже цінними і корисними.

7 лютого міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відвідав Київ й особисто передав колезі Олексію Резнікову зменшену копію танка Leopard 2.

Зауважимо, 7 лютого Федеральний уряд Німеччини схвалив постачання танків Leopard 1 Україні, погодили надання 178 одиниць із промислових запасів.