Про це глава німецького відомства повідомив під час спільної пресконференції з міністром оборони Олексієм Резніковим у Military Media Center.
Пісторіус зауважив, що сьогодні “мав честь” проводжати українських військових для проведення підготовки на Leopard 2.
Я захоплююся швидкістю підготовки українців, які здобувають знання. Системи озброєння ефективно працюють для України в цій загарбницькій війні росії. Це стосується Marder, NASAMS, Patriot. Це також показує, як добре працюють українські солдати”, — акцентував глава оборонного відомства ФРН.
Раніше німецький міністр відзначив героїзм українських військовослужбовців та запевнив, що ФРН продовжить підтримувати Україну у її боротьбі за незалежність та відновлення територіальної цілісності.
Також Пісторіус зустрівся з українськими військовослужбовцями-учасниками бойових дій, які починають опановувати танки Leopard. Він наголосив, що досвід українських захисників є важливим і для ЗС Німеччини. Відтак, під час навчань наших військових водночас відбувається і обмін досвідом, адже знання і навички українських військовослужбовців є дуже цінними і корисними.
7 лютого міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відвідав Київ й особисто передав колезі Олексію Резнікову зменшену копію танка Leopard 2.
Зауважимо, 7 лютого Федеральний уряд Німеччини схвалив постачання танків Leopard 1 Україні, погодили надання 178 одиниць із промислових запасів.
- США постачать в Україну танк M1A2 Abrams, який має значно покращені можливості порівняно з попередньою моделлю M1A1.
- Прем’єр-міністр Португалії Антоніу Кошта повідомив, що Португалія передасть Збройним силам України танки Leopard, проте не назвав їхню кількість.
- Бельгійська компанія OIP готова продати техніку зі свого, ймовірно, найбільшого запасу танків у Європі за “справедливу ціну”. Власник озброєнь заявив, що хотів би бачити їх в Україні. Зокрема, йдеться про танки Leopard.