Джерело: Сухопутні війська ЗСУ

Зауважується, що військові хоч і не зенітники, одначе, бажання ліквідувати чужорідне тіло в українському небі допомогло їм збити ворожий “Орлан-10” з автоматів.

Кожен з нас трохи ППО-шник”, – мовиться у дописі до відео

Нагадаємо, сотні російських безпілотників, які зловісно ширяють над українським полем бою, завдячують своїм існуванням еластичному ланцюжку постачання, який, ухиляючись від санкцій, часто пролягає через пошарпаний офіс над ринком у Гонконзі, а іноді й через жовтий будинок у передмісті Флориди.

За уточненою інформацією Генштабу, протягом минулої доби російські окупанти застосували 3 зенітні керовані ракети із ЗРК С-300 та 22 іранських ударних БпЛА типу “Shahed” по цивільних інфраструктурних об’єктах у Сумській, Донецькій та Запорізькій областях. В результаті протиповітряного бою наші воїни знищили 16 ударних БпЛА типу “Shahed”.

Загалом, ворог завдав 56 авіаційних ударів та здійснив 77 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення та руйнування і пошкодження цивільної інфраструктури, багатоповерхівок та приватних житлових будинків.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.

Довідка. “Орлан-10” – російський багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс, призначений для ведення спостереження за об’єктами у важкодоступній місцевості. БПЛА використовує двигун внутрішнього згоряння як силову установку.