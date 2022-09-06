Триває сто дев’яносто п’ята доба протистояння українського народу повномасштабному російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених територій. Водночас українські армійці продовжують виконувати поставлені завдання. Так, вогневого ураження зазнали шість пунктів управління ворога. Знищено три об’єкти зосередження живої сили окупантів. В зону ураження потрапили дев’ять засобів ППО.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Протягом поточної доби ворог завдав понад шість ракетних та понад десять авіаційних ударів по військових та цивільних об’єктах на території України. Для цього провів більш як тридцять літаковильотів.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін.

На Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли вздовж лінії зіткнення. Крім того, ворог продовжував активно вести повітряну розвідку БпЛА, здійснив понад п’ятдесят вильотів.

Разом з тим, у зв’язку зі значними втратами, збільшилась кількість ворожих підрозділів, що відводяться для відновлення боєздатності. Крім того, підрозділи приватних воєнних кампаній змушені поповнюватися ув’язненими на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Цим особам за участь у війні проти України пропонують амністію, громадянство РФ та грошові виплати.

Водночас підрозділи Сил оборони утримують займані позиції та не дають ворогу можливості просуватися вглиб території України. Наші військові успішно відбили атаки ворога в районах населених пунктів Долина, Соледар, Новобахмутівка, Кодема, Зайцеве, Авдіївка, Мар’їнка та Любомирівка.

Протягом доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони здійснила вісім ударів, в ході яких знищено бойову техніку, засоби протиповітряної оборони та значну кількість живої сили в опорних пунктах на Донецькому та Південнобузькому напрямках.

Підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках знищили один вертоліт, БпЛА та п’ять крилатих ракет.

Ракетні війська та артилерія наземних угруповань ЗСУ продовжують виконувати завдання з вогневого ураження живої сили та бойової техніки, контрбатарейної боротьби, порушення системи управління та логістичного забезпечення противника. Вогневого ураження зазнали шість пунктів управління ворога, зокрема і корпусного рівня. Знищено три об’єкти зосередження живої сили окупантів. В зону ураження потрапили дев’ять засобів протиповітряної оборони. Результати уточнюються. Одночасно, знищено техніку радіоелектронної розвідки та боротьби, станції зв’язку, понтонна та паромна переправи, вісім складів боєприпасів різного рівня, що значно знизило можливості противника щодо ведення наступальних дій.