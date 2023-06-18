18 червня українські військові збили ще один російський ударний гелікоптер Ка-52. Вартість ворожого вертольота становить понад 16 мільйонів доларів США.

Джерело: Командування Повітряних Сил ЗСУ

Інформацію про збиття підтвердили у Генеральному штабі ЗСУ.

Сьогодні по обіді наші побратими із ППО Сухопутних військ ЗС України приземлили ще один “Алігатор” – ударний гелікоптер рашистів Ка-52″, – мовиться у повідомленні.

Також нашими захисниками було знищено три іранських ударних БпЛА типу “Shahed” та п’ять розвідувальних БпЛА.

Зауважимо, раніше, 17 червня протиповітряною обороною Повітряних Сил було знищено два ворожі ударні вертольоти Ка-52, чотири ударні іранські БпЛА “Shahed-136/131”, один – “Ланцет”.

Довідка. Ка-52 — російський бойовий вертоліт, командирська машина армійської авіації, здійснює розвідку місцевості, цілевказівки і координацію дій групи бойових вертольотів. Машина здатна вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою.

Ця новітня одиниця російської бойової авіації, яка випускається з 2008 року, має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю.

Вартість Ка-52 становить понад 16 мільйонів доларів США.