Воїни 58 окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського "приземлили" ворожий БПЛА ZALA 421-16E2. В РФ вихвалялися, що він "невразливий та невидимий" для української ППО.

Про це повідомляє оперативне командування “Північ”.

Проте, армійці зі взводу радіоелектронної боротьби групи інженерного забезпечення та їх “Буковель-AD” не залишають ворогу жодного шансу.

Ця модель призначена для ведення повітряної розвідки та спостереження. Оснащена камерою та тепловізійним модулем. Тривалість польоту до 4-х годин, висота до 3600 м, відстань до 35 км, вага 7,5 кг, розмах крила 2,8 м. Виконаний за схемою “літаюче крило”, може працювати у звичайному та безшумному режимі.

Завдяки злагодженій роботі військових, ця пташка вже відліталась. Виговці б’ють точно”, – зазначили у повідомленні.

Зауважимо, протягом доби авіація Сил оборони України завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також, цієї доби наші воїни збили ворожий літак Су-25.

Підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили пункт управління, 3 райони зосередження особового складу та військової техніки противника, а також дві радіолокаційні станції, станцію радіоелектронної боротьби та зенітно-ракетний комплекс на вогневій позиції.

Довідка. БПЛА ZALA 421-16Е2 вважається однією з найновіших модифікацій, оптимально підходить для проведення повітряної розвідки. В ньому збільшена тривалість польоту, можливість запуску БПЛА з непідготовлених майданчиків, широкий ряд цільових навантажень, оптимізоване енергоспоживання.

Раніше росЗМІ зазначали, що цей тип БПЛА “невидимі та невразливі” для української ППО.