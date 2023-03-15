Про це повідомляє оперативне командування “Північ”.
Проте, армійці зі взводу радіоелектронної боротьби групи інженерного забезпечення та їх “Буковель-AD” не залишають ворогу жодного шансу.
Ця модель призначена для ведення повітряної розвідки та спостереження. Оснащена камерою та тепловізійним модулем. Тривалість польоту до 4-х годин, висота до 3600 м, відстань до 35 км, вага 7,5 кг, розмах крила 2,8 м. Виконаний за схемою “літаюче крило”, може працювати у звичайному та безшумному режимі.
Завдяки злагодженій роботі військових, ця пташка вже відліталась. Виговці б’ють точно”, – зазначили у повідомленні.
Зауважимо, протягом доби авіація Сил оборони України завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також, цієї доби наші воїни збили ворожий літак Су-25.
Підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили пункт управління, 3 райони зосередження особового складу та військової техніки противника, а також дві радіолокаційні станції, станцію радіоелектронної боротьби та зенітно-ракетний комплекс на вогневій позиції.
Довідка. БПЛА ZALA 421-16Е2 вважається однією з найновіших модифікацій, оптимально підходить для проведення повітряної розвідки. В ньому збільшена тривалість польоту, можливість запуску БПЛА з непідготовлених майданчиків, широкий ряд цільових навантажень, оптимізоване енергоспоживання.
Раніше росЗМІ зазначали, що цей тип БПЛА “невидимі та невразливі” для української ППО.
- Через власне безсилля окупанти ведуть боротьбу із цивільним населенням на тимчасово захопленій території Херсонської області.
- Станом на 15 березня українські воїни ліквідували понад 161 тисячу російських солдатів та знищили тисячі одиниць ворожої техніки.
- Протягом лютого 2023 року російські війська змогли окупувати територію, що становить не більше ніж 0,04% площі всієї України.