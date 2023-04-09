Про це повідомляє Оперативне командування “Північ”.
Так, розвідники 30 окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького виявили ворожий РЛС “Репейник” і надали координати сусідам з 45 окремої артилерійської бригади.
Точний постріл М777 – і ціль знищено”, – зазначили у пресслужбі.
РЛС “Репейник” – сучасна російська радіолокаційна станція виявлення безпілотників. На озброєнні в окупантів – з 2022 року. За даними на січень-2023, росіяни виробили лише 11 таких станцій.
Зауважимо, за даними розвідки Великої Британії, за час повномаштабної війни проти України Росія втратила щонайменше шість радіолокаційних комплексів “Зоопарк-1М”. Однак відновлення парку контрбатарейних радарів стане проблематичним для РФ.
Водночас протягом доби авіація Сил оборони завдала 6 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 зенітно-ракетних комплекси, 11 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та 5 станцій радіоелектронної боротьби ворога.
- Військові РФ намагаються заблокувати Авдіївку для просування по Донецькій області. У Силах оборони вважають, що наступною ціллю окупантів може стати Курахове.
- Минулої доби російські війська завдали ракетного удару по смт Великий Бурлук Куп’янського району. Ракета С-300 влучила в землю на відкритій місцевості, внаслідок чого частково пошкоджено 3 житлових будинки та 3 господарчих споруди.
- У Чорному морі вороже корабельне угруповання складається з 11 бойових кораблів, кількість ракетоносіїв збільшено вдвічі. Наразі два підводних човни із вісьма “Калібрами” готові до застосування.