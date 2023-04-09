Українським військовослужбовцям вдалося виявити та знищити сучасну російську радіолокаційну станцію виявлення безпілотних літальних апаратів "Репейник". Нині в окупантів залишилося лише 10 таких РЛС.

Про це повідомляє Оперативне командування “Північ”.

Так, розвідники 30 окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького виявили ворожий РЛС “Репейник” і надали координати сусідам з 45 окремої артилерійської бригади.

Точний постріл М777 – і ціль знищено”, – зазначили у пресслужбі.

РЛС “Репейник” – сучасна російська радіолокаційна станція виявлення безпілотників. На озброєнні в окупантів – з 2022 року. За даними на січень-2023, росіяни виробили лише 11 таких станцій.

Зауважимо, за даними розвідки Великої Британії, за час повномаштабної війни проти України Росія втратила щонайменше шість радіолокаційних комплексів “Зоопарк-1М”. Однак відновлення парку контрбатарейних радарів стане проблематичним для РФ.

Водночас протягом доби авіація Сил оборони завдала 6 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 зенітно-ракетних комплекси, 11 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та 5 станцій радіоелектронної боротьби ворога.