Про це повідомляє пресслужба Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Раніше у Генштабі заявляли, що наші захисники збили ворожий гелікоптер Ка-52 та експериментальний російський розвідувальний БПЛА “Мерлин-ВР”.

Окрім цього, авіація Сил оборони протягом доби завдала 13 ударів по районах зосередження ворога та 3 – по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Водночас підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили пункт управління, район зосередження живої сили окупантів та станцію радіоелектронної боротьби.

Зауважимо, 17 січня українські військовослужбовці збили російський Су-25. Орієнтовно один такий штурмовик коштує $11 млн.

Довідка. БПЛА “Мерлин-ВР” — російський експериментальний безпілотний літальний апарат. Призначений для ведення розвідки місцевості в автоматичному та напів автоматичному режимах. Характеристики: максимальна висота: 5 км, час у повітрі: до 10 год, корисний вантаж: до 6,5 кг оптико-локаційного обладнання.

Ка-52 — російський бойовий вертоліт, командирська машина армійської авіації, здійснює розвідку місцевості, цілевказівки і координацію дій групи бойових вертольотів. Машина здатна вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою.

Ця новітня одиниця російської бойової авіації, яка випускається з 2008 року, має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю. Вартість Ка-52 становить понад $16 млн.