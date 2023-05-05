Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram.
За її словами, росіяни з усіх сил намагаються взяти Бахмут під контроль до 9 травня.
Тому, задля виконання цієї задачі вони стягують найманців з інших напрямків, замінюючи ними штурмові загони десантників, які зараз воюють на Бахмутському напрямку.
Як запевнила заступниця, українські бійці не дають ворогу прорвати оборону. Зокрема, вогнем української артилерії були знищені місця зберігання боєприпасів вагнерівців.
Нагадаємо, що раніше голова ПВК “Вагнер” звернувся до очільників оборонних відомств РФ, зазначивши, що 10 травня його бійці будуть виведені із Бахмута через нестачу боєприпасів.
Він зазначив, що без боєприпасів втрати вагнерівців у Бахмуті — “марні та невиправдані”.
У Головному управлінні розвідки Міноборони України та у Збройних силах України сказали, зауважив, що насправді Пригожин не збирається виводити своїх найманців із Бахмута.
Наразі ГУР не фіксує жодних відводів військ у районі Бахмута.
- Очільник ПВК “Вагнер” Євген Пригожин укотре розкритикував міноборони РФ. На новому опублікованому відео з критикою він з’являється на тлі, за його словами, вбитих в Україні вагнерівців.
- Глава приватної військової компанії “Вагнер” та соратник Путіна Євген Пригожин звинуватив у державній зраді російських “управлінців”.
- Глава російської приватної військової компанії “Вагнер” Євген Пригожин, схоже, заперечив, що його відносини з російським міністерством оборони покращилися.