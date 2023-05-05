Попри активні намагання російського війська окупувати місто Бахмут на Донеччині, українські захисники тримають оборону. Так, артилеристи Збройних сил України ліквідували місця зберігання боєприпасів найманців ПВК "Вагнера" на Бахмутському напрямку.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram.

За її словами, росіяни з усіх сил намагаються взяти Бахмут під контроль до 9 травня.

Тому, задля виконання цієї задачі вони стягують найманців з інших напрямків, замінюючи ними штурмові загони десантників, які зараз воюють на Бахмутському напрямку.

Як запевнила заступниця, українські бійці не дають ворогу прорвати оборону. Зокрема, вогнем української артилерії були знищені місця зберігання боєприпасів вагнерівців.

Нагадаємо, що раніше голова ПВК “Вагнер” звернувся до очільників оборонних відомств РФ, зазначивши, що 10 травня його бійці будуть виведені із Бахмута через нестачу боєприпасів.

Він зазначив, що без боєприпасів втрати вагнерівців у Бахмуті — “марні та невиправдані”.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України та у Збройних силах України сказали, зауважив, що насправді Пригожин не збирається виводити своїх найманців із Бахмута.

Наразі ГУР не фіксує жодних відводів військ у районі Бахмута.