Після 4 лютого українські авіакомпанії припинять пряме сполучення з Китаєм через поширення коронавірусу.

Про це сьогодні на брифінгу заявив заступник генерального директора аеропорту “Бориспіль” Олег Струк, повідомляє кореспондент #Букв.

“Ми отримали повідомлення від авіакомпаній, що припинені прямі рейси в Китай. Ми ще чекаємо три рейси авіакомпаній МАУ і SkyUp, вони відбудуться 31.01, 2.02 та 4.02. Після цього прямих рейсів з Китаю протягом місяця авіакомпанії, які базуються в аеропорту” Бориспіль”, не планується”, – зазначив Струк.

При цьому, він додав, що до пасажирів непрямих рейсів через аеропорти інших країн чи транзитним, як і раніше буде підвищена увага.

(На відео з 17:00)

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань.

Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також про те, які симптоми небезпечного захворювання.