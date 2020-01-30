Про це сьогодні на брифінгу заявив заступник генерального директора аеропорту “Бориспіль” Олег Струк, повідомляє кореспондент #Букв.
“Ми отримали повідомлення від авіакомпаній, що припинені прямі рейси в Китай. Ми ще чекаємо три рейси авіакомпаній МАУ і SkyUp, вони відбудуться 31.01, 2.02 та 4.02. Після цього прямих рейсів з Китаю протягом місяця авіакомпанії, які базуються в аеропорту” Бориспіль”, не планується”, – зазначив Струк.
При цьому, він додав, що до пасажирів непрямих рейсів через аеропорти інших країн чи транзитним, як і раніше буде підвищена увага.
(На відео з 17:00)
Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань.
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