Про це повідомляє пресслужба Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, опублікувавши відповідне відео.
“І колони зупиняли. Там один зупинив – все, решта розбіглися. Далі арта добиває”, — розповідає військовий.
У Центрі стратегічних комунікацій зазначають, що головна мотивація для українських воїнів – це дружини та діти вдома.
Як зазначають військові: “Швидше виженемо – швидше поїдемо додому”.
- Нагадаємо, що попри попередні розгромні поразки у боях з українськими військовими, росіяни знову готуються переправлятися через Сіверський Донець.
- Вчора російські окупаційні війська майже повністю захопили місто Рубіжне у Луганській області.
- Також упродовж 14 травня російські військові вбили трьох мирних мешканців Донецької області.
- Водночас окупанти кілька разів з “Градів” обстріляли прикордонні території Криворізького району.
- Зокрема росіяни провалили спробу захопити спостережні пости в районі Токаревого в Херсонській області.