Майже щодня оператори протитанкових ракетних комплексів з 30-ї ОМБр знищують броньовану техніку російської армії.

Про це повідомляє пресслужба Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, опублікувавши відповідне відео.

“І колони зупиняли. Там один зупинив – все, решта розбіглися. Далі арта добиває”, — розповідає військовий.

У Центрі стратегічних комунікацій зазначають, що головна мотивація для українських воїнів – це дружини та діти вдома.

Як зазначають військові: “Швидше виженемо – швидше поїдемо додому”.