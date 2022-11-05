Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18 годину 5 листопада.
Зазначається, що в результаті дій Сил оборони в Херсонській області уражено район зосередження російських окупаційних військ у населеному пункті Раденськ. Наразі втрати противника уточнюються.
Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 3 удари по районах зосередження особового складу та ОВТ ворога. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони збили 1 БпЛА “Мерлін”, а за уточненою інформацією, за попередню добу знищено 2 гелікоптери Ка-52 “Алігатор”.
Також підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за добу уразили 9 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та склад боєприпасів окупантів.
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