Про це повідомляє пресслужба повітряного командування “Південь”.
Зазначається, що близько 16:00 силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування “Південь” збито дві крилаті ракети типу “Калібр”, якими російські окупаційні війська атакували Україну з акваторії Чорного моря.
У повідомленні уточнили, що одну крилату ракету збили над Херсонською областю та одну — над Миколаївською.
Водночас у повітряному командуванні “Центр “зауважили, що “успішний залп — це врятований інфраструктурний об’єкт та сотні мирних життів”.
- У Генеральному штабі Збройних сил України підтвердили дані про завдання удару по адміністративній будівлі у Голій Пристані Херсонської області, де ліквідовано 18 російських військових.
- В Україні триває 254-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей час українські воїни ліквідували 74 840 російських загарбників.