Ввечері 4 листопада українські захисники збили на півдні нашої держави ще дві крилаті ракети типу "Калібр", врятувавши інфраструктурний об'єкт.

Про це повідомляє пресслужба повітряного командування “Південь”.

Зазначається, що близько 16:00 силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування “Південь” збито дві крилаті ракети типу “Калібр”, якими російські окупаційні війська атакували Україну з акваторії Чорного моря.

У повідомленні уточнили, що одну крилату ракету збили над Херсонською областю та одну — над Миколаївською.

Водночас у повітряному командуванні “Центр “зауважили, що “успішний залп — це врятований інфраструктурний об’єкт та сотні мирних життів”.