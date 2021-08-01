Український боксер (до 75 кг) Олександр Хижняк переміг у чвертьфіналі Олімпійських ігор Еурі Седеньйо Мартінеса з Домініканської Республіки, і вийшов до півфіналу. Також до півфіналу вийшов борець Ленур Теміров.

Про це повідомляє НОК України.

25-річний Олександр Хижняк переміг із рахунком 4:1 і гарантує собі та Україні нагороду.

Наступним суперником Хижняка став філіппінець Еумір Марсьяль.

Крім того, у півфінал Олімпійських ігор у Токіо пройшов і Ленур Теміров – борець у греко-римському стилі.

В 1/4 українець переміг представника Вірменії Армена Мелікяна з рахунком 8:4.

В 1/2 суперником Ленура стане японець Кінічіро Фуміта.