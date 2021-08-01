Про це повідомляє НОК України.
25-річний Олександр Хижняк переміг із рахунком 4:1 і гарантує собі та Україні нагороду.
Наступним суперником Хижняка став філіппінець Еумір Марсьяль.
Крім того, у півфінал Олімпійських ігор у Токіо пройшов і Ленур Теміров – борець у греко-римському стилі.
В 1/4 українець переміг представника Вірменії Армена Мелікяна з рахунком 8:4.
В 1/2 суперником Ленура стане японець Кінічіро Фуміта.
- Українська стрибунка в довжину Марина Бех-Романчук пройшла у фінал Олімпіади-2020.