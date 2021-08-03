Про це повідомили в Національному олімпійському комітеті.
“Український борець греко-римськогостилю Парвіз Насібов (до 67 кг) вириває перемогу у надскладній сутичці проти єгиптянина Мохамеда Ібрагіма Ель-Сайєда (7:6) і виходить у фінал Олімпійських ігор”, – йдеться в повідомленні.
Поєдинок за золото відбудеться завтра, 4 серпня. У фіналі Насібов зустрінеться з представником Ірану Мохаммадреза Гераі.
Крім того, Жан Беленюк (до 87 кг) не залишив шансів хорвату Івану Хуклеку (7:1) і також вийшов у фінал Олімпійських ігор.
Поєдинок Беленюка також відбудеться 4 серпня. За золото він боротиметься з угорцем Віктором Лорінцом.
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