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Українські COVID-сертифікати успішно пройшли технічне оцінювання з боку ЄС, – Мінцифри

У середу, 4 серпня, українські сертифікати вакцинації в застосунку “Дія” успішно пройшла технічне оцінювання з боку Європейського союзу.

Середа, 4 серпня 2021, 16:24

Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації.

Зазначається, що технічна команда високо оцінила строки реалізації, точність і відповідність українських COVID-сертифікатів специфікаціям ЄС.

Тепер українські сертифікати повинна визнати Єврокомісія. Після цього буде підписано меморандум, який дозволить українцям подорожувати з сертифікатами до країн блоку.

“Вже скоро українці зможуть повернуться до звичного доковідного життя з мандрівками та бізнес-зустрічами з іноземними партнерами”, – пообіцяв очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Відомо, що розробкою та технічною реалізацією спільно займаються команди Мінцифри, МОЗ, НСЗУ, МЗС, ДПСУ.

У середу, 14 липня, Кабінет Міністрів визначив термін дії COVID-сертифікатів та ПЛР-тестів. Український сертифікат вакцинації діятиме впродовж 180 діб. Окрім терміну дії COVID-сертифікатів, визначено також термін дії ПЛР-тестів – 72 години.

Хто може отримати COVID-сертифікат?

Український COVID-сертифікат можуть отримати три категорії осіб.

  1. Людина, що пройшла повний курс вакцинації

Йдеться про людину, що отримала дві дози вакцини, оскільки в Україні не використовують однодозових препаратів.

Такий сертифікат українці отримають наступного дня після введення другої дози вакцини.

Пам’ятайте, що переважна більшість країн дозволяє в’їзд вакцинованим людям з деякими обмеженнями. Зокрема, передбачається, що має сплинути  14 днів після другої вакцинації.

У ЦГЗ наголошують: навіть якщо людина згенерує цей сертифікат, її можуть не пустити за кордон, бо не сплинув передбачений термін.

  1. Людина, що отримала негативний ПЛР-тест

Такий сертифікат необхідний для невакцинованих людей, які планують поїздку за кордон за умови наявності негативного результату ПЛР-тесту.

  1. Людина, що має підтвердження факту одужання від коронавірусу

Українці зможуть отримати такий сертифікат, якщо перехворіли на коронавірус, а дані про це внесено до електронної  бази  МОЗ. Пам’ятайте, що ви не зможете отримати такий документ, якщо не звернулися до сімейного лікаря під час хвороби.

Нагадаємо, що 1 липня в Україні стартував бета-тест COVID-сертифікатів. У вівторок, 29 червня, розпочалася реєстрація на бета-тестування COVID-сертифікатів. Взяти участь у тестуванні можуть українці, що отримали 2 дози щеплення вакциною проти  COVID-19 на території України.

Це буде документ, що підтверджуватиме статус про вакцинацію в Україні, на території ЄС та інших країн.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив активізувати аудит українського COVID-сертифіката для поїздок до країн Європейського Союзу. Українці зможуть згенерувати цей документ у державному застосунку “Дія” та на порталі. Очікується, що невдовзі його можна буде також отримати у сімейного лікаря.

Теги: COVID-сертифікат, ЄС, Мінцифри

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